疫情已進入社區流行階段，醫院照護負擔跟著加重，更面臨醫護加班的資金壓力。健保署長李伯璋表示，將提供現金預撥款約200億元，讓醫院較快取得暫付的醫療費用。另外，健保政策若需大幅度修正系統的話，先暫緩實施。

健保署表示，醫院負擔重，特別是北北基桃及重度收治醫院，再加上有病房改建、一般病人減少、醫事人員的加班費等資金壓力，將提供現金預撥款，希望醫院能不必擔心資金問題，保全醫療量能，照護中重症患者。

李伯璋說，為紓緩醫院財務燃眉之急，將以2022年4月健保申報費用當基礎，一次挹注5月及6月共二個月的暫付費用，預估金額約200億，讓醫院更快取得暫付的醫療費用，預計下周起，依各醫院申報4月費用速度，逐一提供現金預撥。

另，原先15日上路的健保部分負擔新制。李伯璋指出，若需醫院大幅度修正資訊系統的部分，將先不訂全面實施時程，延期至疫情趨緩後再請院所配合辦理。