台中市1名男子不滿建設公司施工封路，對其女員工「麗麗」（化名）說，「那麼老哪叫小女生」、「法字都不會寫」等語，男遭起訴且一審判有罪便改名「含冤」再上訴，二審法官認為，44歲「麗麗」為熟齡女子，被稱老無貶損人格，男子逆轉判無罪，全案確定；專家指出，改好名，慢要3年、快則3個月發揮效力。

熟女「麗麗」認為，男子當時不但言語辱罵，貶損人格、名譽及社會評價，當時還舉起右手握拳朝她逼近之方式，作勢要毆打，讓她心生畏懼，擔心危害於安全。檢方依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴男子。

男子辯稱，他並沒有對「麗麗」說「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，也沒有舉起右手握拳朝「麗麗」。一審認為，含有貶義意涵，主觀侮辱人格，依恐嚇罪判男子拘役20日，可上訴。

二審認為，小女生一般都認為是稚齡女子，但「麗麗」是44歲熟齡女子，就算被說不是小女生也不至於是貶損人格尊嚴，另男子作勢要毆打人有誇大之情，最後改判男子無罪。

民俗專家楊登嵙建議，本名若覺得不好，有人會找姓名學專家改名，盼藉此改變運勢、脫胎換骨。取名要符合個人八字、生肖、三才五格，總筆劃數要好，人名第二個字加第三個字筆劃數要好，勿沖剋全家人的生肖等，都要多加留意，另多做善事、佈施，也可改善運勢。