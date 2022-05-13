國民黨嘉義縣黨部召開15日召開委員會議，成立五合一選舉提名資格審查委員會，由縣委員會授權提名資格審查委員會處理提名徵召各項作業，並呈報黨中央核定，首波徵召6名現任議員。

國民黨嘉義縣黨部表示，為促進團結和諧，爭取勝選，及因應嘉義縣政治環境，調整提名登記相關作業方式，不採用以往公告提名作業，改以徵召方式產生人選，縣黨部就各選區相關選情，由提名資格審查委員會展開協調及徵召建議。

縣黨部指出，不需協調之選區，第一階段徵召；需協調之選區，於第二階段徵召；無人參選之選區，禮讓黨友或視情況再行處理，各選區建議名單，呈報中央黨部審核。

經提名資格審查委員會審議，第一階段徵召名單如下：縣議員第一選區，因鹿草鄉長選舉參選人協調作業，先徵召現任議員王啟澧；縣議員第二選區，因民雄鄉長選舉參選人協調作業，暫緩徵召；縣議員第三選區，徵召現任議員吳思蓉、陳信文；縣議員第四選區，徵召現任議員李國勝；縣議員第五選區，徵召現任議員蔡信典；縣議員第六選區，因中埔鄉長選舉參選人協調作業，先徵召現任議員詹黃素蓮。

另在鄉鎮市長選舉部份，東石鄉及朴子市開放，不徵召黨員參選，禮讓黨友。