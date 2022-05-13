安永（EY）聯合會計師事務所13日參與高雄KO-IN智高點新創基地的「推動高雄優質企業邁向資本市場」講座，幫助高雄新創企業加速進入資本市場。

高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔指出，依經濟部統計資料，高雄市中小企業家數達81,562家，以上櫃門檻資本額新台幣5千萬預估，潛在IPO中小企業逾2,800家。經發局也請來櫃買中心、輔導經驗豐富的安永與IPO企業分享經驗。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心致力發展多樣化的金融商品與打造多層次股票市場，目前有上櫃、興櫃、創櫃等管道，並於興櫃市場下增設戰略新板，創新板已有7家公司申請登錄，期待藉由彈性的制度設計讓更多創新企業根留台灣，歡迎業者踴躍申請，一起推升台灣經濟成長之動能。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，台灣有近六成的微型、中小企業在規模化成長過程面臨資金缺乏、人才延攬不易等問題。

安永近年積極輔導企業建置會計與內控制度並運用創櫃板資源擴張成長，目前累計登錄創櫃板的195家公司中，就有58家、近三成由安永輔導登板，其中更有13家來自高雄。黃建澤表示，未來安永將持續挹注專業能量，攜手政府成為推動在地產業政策及企業前進資本市場的最佳夥伴。

安永自今年3月起承接高雄市政府DAKUO（高雄市數位內容創意中心）及KOIN（高雄智慧科技創新園區）創新基地的經營管理，並整合串聯安永的多元專業服務及客戶網絡，在高雄產業創新生態系中，活絡企業商務交流及成長動能。

安永聯合會計師事務所南區新創負責人李芳文同時也擔任高雄數位科技創新基地（DAKUO x KO-IN）經營管理計畫主持人。