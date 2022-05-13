2022年美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲雙金牌一面、金牌兩面、銀牌三面，總計有三面金牌與三面銀牌。

美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）於西元2000年創立，為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一，競賽項目包含白色烈酒、棕色烈酒、威士忌、白蘭地、利口酒及其它等多項類別，共吸引超過2,200款酒品參與品評。

台酒本次榮獲雙金牌獎的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶） 」，是南投酒廠以小型蒸餾器所產出的厚實甜美麥芽新酒，在美國白橡木所製成的新橡木桶中蛻變熟陳，散發出辛香料、焦糖、奶油等甜美香氣，細緻的橡木單寧則讓口感更為渾厚，並帶有白胡椒、番紅花及肉桂等滋味。

另榮獲金牌的「OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）」，酒精濃度為57.5％，為台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產，並熟成於全新橡木桶之單一麥芽威士忌，龍眼乾與烤地瓜的煙燻味，伴隨著烏梅蜜餞及龍眼花蜜的香甜，洋溢著濃厚的台灣風土特色。

同樣也是金牌的「OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.3」，酒精濃度為46％，以層次多變的獨特果香為主軸，並結合酒廠職人匠心調和工藝，除展現出「水果王國」的繽紛樣貌外，更承載著農民和這片土地滿滿的熱情。

OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法，保留天然風味色澤，展現威士忌最道地而原始的風土，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

至於銀牌獎得獎酒品包括酒精濃度為46％的「OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）」、酒精濃度為53.8％的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（雪莉桶）」、酒精濃度為53.2％的「OMAR 12年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）（慈航普渡）」。

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