報稅季開跑，不僅要記得報，還要報對。KPMG安侯建業13日指出，符合我國居住者身分個人在申報綜所稅時，也要檢視是否應申報所得基本稅額（個人最低稅負制）。

個人最低稅負制應申報項目除一般綜合所得稅申報各類所得及分開計稅的國內股利所得外，還包括海外所得、未上市櫃證券交易所得、特定保險給付、非現金捐贈等項目。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師葉建郎表示，海外所得的申報年度是以「給付日」認定，而不是「匯入台灣金融帳戶日」，以海外股利所得為例，不論資金是否匯入台灣，應於海外被投資公司分配股利年度申報。

另對於股票交易所得，應於買賣交割日所屬年度申報。但投資人也要注意大陸來源所得非屬海外所得，應併入綜合所得稅申報，而非個人最低稅負制申報項目。

葉建郎進一步指出，海外所得已依所得來源地稅法規定繳納之所得稅可以申報扣除，但以加計該海外所得增加之稅額為上限。

舉例而言，個人取得印尼股利1,000萬元，按台灣與印尼租稅協定扣繳之稅款為100萬元，如果基本稅額低於一般所得稅額，僅須繳納一般所得稅額，則印尼已納的100萬元稅額無法申報扣除。

如果基本稅額高於一般所得稅額的部分為66萬元，假設無其他基本稅額應申報項目，則扣除上限為66萬元，超過的34萬元也無法申報扣除。

倘若應繳納差額同為66萬元，但除了海外所得外，另有應申報之證券交易所得500萬元，則66萬元差額應按1,000萬元占1,500萬元比例計算，扣除上限為44萬元。

除海外所得外，葉建郎也提醒，今年度申報要特別留意未上市櫃且非興櫃公司股票交易所得之新增項目，除符合交易時設立未滿5年且經核定之高風險新創事業外，也要列入基本稅額申報，至於處分未印製股票之股份或有限公司出資額，其利得屬財產交易所得，應併入綜合所得稅申報。

葉建郎表示，所得基本稅額的申報，是在辦理綜合所得稅結算申報時填報「個人所得基本稅額申報表」，而短漏報基本稅額之處罰，依有無申報之情形分別處以2倍或3倍以下之罰鍰，且適用之核課期間分別為5年或7年。

雖然個人最低稅負制採用所謂替代式計算且有670萬元的扣除額，當減除扣除額核計之基本稅額超過一般所得稅額才須繳納，但考量未申報適用之裁罰倍數與核課期間較為不利，報稅時仍宜做好檢視並申報，必要時可諮詢專業機構意見，以維護自身的租稅權益。