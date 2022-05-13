鄭人碩、莫允雯和李博翔日前飛往新加坡拍戲，與當地演員合作戲劇《味盡緣》，上演奇幻人鬼戀。13日記者會時，莫允雯透露自己在當地沒有豔遇卻招來「好兄弟」，她表示拍攝一場普渡戲時，半夜1、2點去上洗手間，突然頭暈腿軟還嘔吐，下意識在心裡和好兄弟說：「不好意思打擾了。」並到人多有光的地方，不舒服的症狀才減緩，但整晚視線還是霧霧的。

李博翔也說拍普渡戲當天化妝時發現臉上起疹子，以為只是過敏，沒想到拍完第1場戲，他就身體不適跑去嘔吐，吐完疹子才消失。他也提到有一場玩碟仙的戲，讓他非常害怕，連莫允雯坐在他旁邊都感受到恐懼的氣息，劇組因此停拍10分鐘，讓演員拜拜求平安。因為靈異事件頻傳，莫允雯表示自己到異地拍戲都會攜帶薰香淨化，也能作為護身符。鄭人碩則認為心定最重要，和好兄弟互相尊重就好。

因為必須在新加坡待一陣子，3人也分享在當地生活心得。新加坡已經開放邊境且國內也不強制戴口罩，但李博翔還是每天快篩，補充保健食品。莫允雯則是很珍惜拍戲空檔的「me time」，她說即使拍戲都很忙，回到家只有4、5個小時能休息，她會自己煮一頓飯，泡在游泳池或是出去外面走走，像在渡假一樣善待自己。

鄭人碩則是剛從馬來西亞拍完戲趕到新加坡，對於抽空渡假不敢想，他認為現在疫情這麼嚴峻，還能聚在一起拍戲已經很幸運。不過因為在馬來西亞拍戲時曬得很黑，被說很像當地人，抵達新加坡後他就把鬍子刮掉，還敷3片面膜企圖美白，但笑說效果好像有限。