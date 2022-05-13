雖然目前台灣已實行快篩試劑實名制購買、一劑只要100元，但因為比過去市售的便宜不少，導致民眾冒著染疫風險排隊搶購，反而在4大超商、超市及藥妝店等8大通路開賣、定價180元的家用快篩試劑，卻未見有搶購潮，大部分店點也還有現貨發售，有藥局的店員就表示價格是一個問題，另一個問題是現在的疫情狀況，民眾可能也需要大量使用，甚至有些公司也希望員工快篩過後才進辦公室，「買10劑就省800元了，大家當然想要搶便宜的！」。而台灣的多家跨境電商也看準消費者需求，開始讓民眾也能輕鬆訂到國外的快篩試劑，當中最便宜的更只要62元一劑，因此昨天（12日）當天甫上架就被秒殺3萬組，明顯反映出民眾對便宜快篩試劑的需求。

香港草莓網的HECIN和信快篩試劑單一劑，定價台幣98元。（草莓網提供）

香港草莓網緊急再上架HECIN和信及SKYPRO兩款快篩試劑，兩款試劑同樣推出了一盒100劑的組合，定價均為6200元，就算加上稅項也是6510元，平均一劑也僅65.1元。（翻攝草莓網）

目前食藥署就開放輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，今年6月30日前免申請專案核准，每人僅限一次、一次不超過100劑，均能從國外購買快篩試劑進台，而香港草莓網就率先上架AIKANG愛康「新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測快篩試劑」，平均一劑62元、一盒20劑1239元，且價錢皆已含稅，因此馬上引起台灣消費者秒殺，因此今（13日）也緊急再上架HECIN和信及SKYPRO兩款快篩試劑，HECIN和信快篩試劑單一劑售價台幣98元，而SKYPRO一盒5劑售價499元，但兩款試劑也同樣推出了一盒100劑的組合，定價均為6200元，目前至少可供貨7萬組，每人限購一次，現更享免運優惠，就算加上稅項也是6510元，平均一劑也僅65.1元，可是相對便宜不少。

來自香港的一站式物流解決方案平台Spaceship也特別成立了「Spaceship香港直送台灣COVID快篩試劑線上下單區」，線上販售韓國製造的「亞培 Panbio COVID-19 抗原快篩試劑盒」，4組一盒定價港幣170元（台幣約660元）、國際運費為港幣200元到400元（最高約台幣1550元）。（翻攝Spaceship）

另外來自香港的一站式物流解決方案平台Spaceship也特別成立了「Spaceship香港直送台灣COVID快篩試劑線上下單區」，線上販售韓國製造的「亞培 Panbio COVID-19 抗原快篩試劑盒」，4組一盒定價港幣170元（台幣約660元）、國際運費為港幣200元到400元（最高約台幣1550元），每張訂單限購最多25盒，7天即可送到家，但要注意，價格只含飛機燃料稅，如果報關金額超過2000元，到貨時要另外再付關稅。

PChome旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂今（13日）起提供日本代購快篩試劑，日本熱銷唾液快篩、鼻咽快篩原裝直送，6月15日前下單享國際空運費0元。（比比昂提供）

最後還有PChome旗下的跨境代標代購電商Bibian比比昂，則是提供代購日本Amazon網站之快篩試劑服務，包括日本熱銷的唾液快篩試劑及鼻咽快篩試劑共9款，皆採日本原裝直送，特別是台灣目前仍不多的唾液快篩試劑，相信會吸引不少家長入手，讓小孩不再害怕要「戳鼻子」，而且6月15日前會員不限結帳金額，均享國際空運費0元優惠一次，有不同需求的消費者也能試著從代購網上購買。

同步也提醒消費者，目前政策為6月30日前每人僅限一次、一次不超過100劑，免申請專案核准自海外輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，但金額若超過2000元就需要繳納5%的稅項，而且購買前也要預先透過「易利委 EZ Way」App 完成實名認證報關，才能完成海外訂購的所有流程，民眾購買前需多留意商品有否含稅項部分。