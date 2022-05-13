澎湖縣政府消防局於13日下午13時53分接到民眾報案指稱，在馬公市烏崁的外海鋼鐵礁附近，有1名民眾潛水後失蹤，請求消防局能夠派人前往救援。14時33分澎湖縣救難協會的船艇回報，已經尋獲失蹤民眾並呈OHCA狀態，經送往三總澎湖分院後宣告急救無效死亡。

消防局獲報報案後，首先派遣第一大隊及澎南分隊3車1艇9人前往附近海域搜救，由分隊長黃勝宗指揮，澎湖縣救難協會也出動船艇共同協助救援事宜，隨後在14時33分救難協會的船艇尋獲失蹤民眾，已呈OHCA狀態，並立即載送往烏崁里碼頭，讓救護車送醫急救。

馬公分局表示，蔡男的妻子指稱他們於10時許向山水安檢所報關後，搭乘小船前往外海，蔡男在烏崁外海東北側下船潛水後就沒有消息，經妻子以電話向救難者協會求救後，經出動快艇共4人前往救援，於14時50分許在烏崁碼頭東北側人工魚礁發現蔡男，經搶救仍無呼吸心跳，送往三軍總醫院急救後，醫生於15時40分許宣布急救無效。目前本分局已聯繫發現人及家屬，全案將移請澎湖地檢署檢察官進行刑事相驗。