衛生局副局長邱惠慈表示，如果小朋友有相關症狀，家長可以帶孩子到台中市府所列10家醫院「兒童得來速」快速檢測。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

民眾黨台中市議員參選人邱于珊在臉書發文，她要「斗膽請教蔡英文總統，大人尚能自理，但孩子何辜？」表示與發燒的兒子到醫院排隊等檢測PCR，從下午3時到晚上9時多才看到診，苦等7小時孩子受不了這樣的折騰。市府表示，很多縣市都大排長龍，台中設「快篩陽得來速」、「兒童得來速」緩解醫療量能。

邱于珊說，她是單親媽媽，自己快篩陽性後，孩子也出現發燒、喉嚨痛的症狀，且不斷昏睡，醫療院所要求要先預約PCR門診，但現在根本不可能預約得到，家中也有年邁的母親要照顧，無助的她只能和這些在急診門口焦慮的爸媽們一樣，癡癡等待。

花7個小時等待，邱于珊說，與兒子都經PCR檢測為確診，她向蔡總統喊話表示，她的工作必須不斷接觸人群，才有辦法為大家服務，自己身體不舒服就算了，但她的孩子何辜，「我會打起精神，不只為了我的家人，也為了每一個跟我一樣在這場戰疫中心急如焚的父母親」。

今日下午台中市府舉行防疫記者會，針對媒體提問邱于珊到醫院PCR過程表示，市府表示，醫院大排長龍檢PCR，除了台中市以外，其實很多地方都是這個樣子，台中市的第一線醫療團隊以及市府團隊都盡速緩解醫療的量能。

衛生局副局長邱惠慈表示，如果在家裡做完快篩為陽性，對象為小朋友有相關症狀，台中市推出「兒童得來速」，家長可以帶孩子到市府所列10家醫院「兒童得來速」，馬上在原地快篩只要15分鐘就知道結果，若快篩為陽性，接著就可以做PCR檢測，現場有兒科醫師看診。

台中市10家兒童得來速醫院包括台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等；另有130家兒童專科診所參與。

邱惠慈說，「兒童得來速」特別服務小朋友，如果確診留在家裡居家安心照護計畫，每個居家照顧個案都背後都有醫護團團隊照顧，每天做健康關懷。

台中市自4月22日推出居家安心照護計畫，醫護人員健康關懷已達到8萬2820人次，醫護主動關心，如果早上醫護人員打來，下午小朋友發燒，提醒關懷包內附醫護團隊的專線可以服務，運用綠色通道及早方便就醫。