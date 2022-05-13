湯石照明（4972）13日召開法說會，由於該公司營運與整體經濟、建築市場高度連動，在俄烏戰爭的黑天鵝之下，今、明年GDP連二年下修，成為湯石營運的潛在變數，但湯石照明引述資料表示，全球照明市場將在2025年重返1,440億美元，直逼2019年的前波高峰，其中LED滲透率將上看72.5％，有利於燈具相關供應鏈。

湯石照明於2013年掛牌，目前營運有三大主體，包括台灣總部、中山湯石、中山泰騰，位處LED產業鏈中游，公司已經連續十二年發放股利；湯石副總經理暨發言人王志遠表示，公司的景氣與經濟、建築市場高度連動，整體照明市場2020年受到疫情影響而衰退，但是需求也因此而遞延，據相關機構估計，照明市場將在2025年重返1,440億美元水準，其中LED將占72.5％。

王志遠表示，以2021年銷售區域來看，湯石有70％營收來自歐洲，亞洲則占20％，其餘來自紐澳，公司的燈具產品講求設計，需要專業施工，客戶愈重視品質、品味，湯石才有發揮空間。

湯石去年營收大幅成長30％，其中自有品牌占15～20％，往年也維持在這個水準，今年第一季受疫情影響，自有品牌比重相對較低，待疫情過後，自有品牌訂單出貨可望逐漸回穩。