九崴電力將於台南安定區六塊寮向台糖租地建南科天然氣發電廠。（九崴電力公司提供／劉秀芬台南傳真）

近年來台南工業用電增加，加上南科三期擴建，未來電力需求大增，民間企業配合為潔淨能源政策，擬於安定區建南科天然氣發電廠，有助南科及周邊區域供電穩定；不過部分在地民眾擔憂空汙、管線安全問題，包括在回饋金分配運用上，希望電廠能事先與與地方多溝通，聽取地方意見。

九崴電力公司13日下午於安定區大同里活動中心舉辦環評說明會，吸引在地民眾前往參與，包括安定區長李燿州、市議員李文俊，安定、新市、善化多位里長也全程與會，多人熱烈發表意見。

據九崴電力堤供資料，電廠位於安定區嘉同里六塊寮段，是向台糖租用土地，附近是農田及魚塭，總面積約25.9公頃，場內無天然氣儲存槽，3公里長地下輸氣管線自中油新市隔離站引接至廠裡。輸電線路採地下埋設，接南科超高壓變電所，長度約9公里；電廠開發分兩期，裝置總容量為120萬瓩，希望2026年6月商轉。

新市區豐華里長謝成說，為了經濟發展，民眾很樂意配合國家政策，南科三期開發順利，對地方發展有利，豐華里是管線所經之地，他也為里民爭取提高回饋金。安定區港南里長王成章表示，居民擔心電廠設置會影響社區發展，持反對意見。

善化區蓮潭里長陳紫晶則關心電廠運轉時產生的甲烷、氮氧化物造成地球暖化、霧霾。九崴表示，未來電廠氣體排放標準一定要求比國家標準更嚴格，此外，煙囪上會放各種偵測器，數據直接傳到環保局，用最先進的科技環保設備防治空汙。

對於回饋金問題，台南市議員林志展則認為應該直接回饋給地方的公所及里民，其他環評及交通、安全、噪音等，不宜危及到在地居民的健康；李文俊也督促電廠聘用在地鄉民，促進在地就業機會。