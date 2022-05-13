《大新聞大爆卦》

中央疫情指揮中心今天（13日）公布國內新增65,011例確定病例，在確診個案中新增41例死亡，創今年新高。針對疫情，前新聞主播何啟聖表示，民眾並沒有感受到99.7%是輕症，讓他非常意外的是。這麼會做大內宣的民進黨，卻沒有這種感受，讓他非常意外；因為蔡政府慌了。

針對蔡政府的防疫，何啟聖13日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，政府宣導都是輕症，但看在人民的眼裡，卻覺得都太特殊了，比如有人血氧下降就暈倒死亡，民眾並沒有感受到99.7%是輕症，而是感覺昨天人好好的，今天卻死亡了，這就是人民的感受。為何這麼會做大內宣的民進黨，卻沒有這種感受，這讓他非常意外，甚至也沒有聽到民進黨講出體恤人民艱苦的話，那是因為他們慌了。因為疫情失控，彰顯民進黨的失能，所以手足無措，不知道該怎麼辦，才開始胡言亂語。

何啟聖接著表示，因為指揮官不知道該怎麼辦，以致連最簡單的說話、大內宣，都已經不會了；看來讓指揮官去判斷並處理疫情是奢望了，這才是最恐怖的一件事。讓他不禁說，陳時中趕快離開這個位置，否則洋相出大了。到時去選台北市長，可能會鬧笑話。

何啟聖也指出，41人染疫死亡，蔡英文召開疫情緊急會議。萬一到82人，蔡英文應該也要按照這個比例原則，再召開一次，承認失靈，不過，41人死亡，在此就要擋住了，這樣一來，疫情緊急會議由總統府來召開才有道理。