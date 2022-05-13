英飛凌科技股份有限公司（FSE:IFX / OTCQX:IFNNY）推出CIPOS Tiny IM323-L6G 600V 15A新產品，進一步擴展其CIPOS Tiny智慧功率模組（IPM）系列的產品陣容。

這款全新的IPM採用了TRENCHSTOP RC-D2 IGBT功率開關元件和先進的SOI閘極驅動技術，可最大限度地提高效率，實現更高的可靠性，同時盡最大可能縮小外形尺寸並降低系統成本。

將分立式功率半導體和驅動器進行一體化整合封裝，使得設計人員可以節省投入在產品設計上的時間和精力，從而顯著加快產品上市速度。該模組可用於主要的家用電器，尤其是室內空調的驅動器。

IM323-L6G採用穩健且帶引腳的33 x 19 mm2 DIP封裝，內置NTC熱敏電阻，可為結構設計提供高度的靈活性。它所採用的封裝具有更好的穩健性，因而也帶來了更高的可靠性。該模組還採用了最新的功率開關元件和閘極驅動技術，能夠達到極其出色的性能。此外，英飛凌自有的前段和後段工廠進行生產，也保障了供貨的穩定。