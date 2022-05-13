擁有F罩杯好身材的女優孟若羽昔日差點和鄧佳華合體拍謎片，即使最後女主角換人，還是讓她短時間內知名度大增，每每有新活動都會吸引不少男粉絲支持；最近孟若羽在直播中答應和一名男粉絲單獨約會，沒想到給對方「舔臉又抓奶」，事後她在臉書透露該男平常會抖內外，約會感覺不錯「就讓他摸」，親密照曝光羨煞眾人。

有一名男網友今（13日）在IG曬出多張約會女優孟若羽的親密照，自曝抖內了新台幣12000元成功獲得約會的機會；畫面中原PO伸出舌頭舔孟若羽的臉、一手還抓著她的胸部，還有被孟若羽餵食的甜蜜模樣，最後還放上兩人對著鏡頭燦笑的合照；不過，原PO沒多久把該文章刪除，但已被許多網友截圖瘋傳。

孟若羽在直播中答應和一名男粉絲單獨約會，沒想到給對方「舔臉又抓奶」。(圖經過馬賽克、變色處理/ 摘自IG)

孟若羽和男粉絲約會親密照曝光後，引起熱烈討論，孟若羽本人也在臉書對此回應，大方分享被摸奶的感想，提到約會的男粉絲平時支持抖內她，見面相處後，「感覺不錯就讓他摸呀」，還曖昧地表示，「感覺對進一步交往或是其他也不是不可能」。

而孟若羽不忘鼓勵其他粉絲，認為這些沒有什麼好羨慕忌妒，她補充說，「粉絲花多少錢不是重點！感覺對了免費與粉絲見面也不是不可能」；還預告自己每個星期還是會開直播，要大家各憑本事，也強調她直播沒有空口說白話，「我是真的跟粉絲約會了」。