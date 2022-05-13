中央銀行標售600億元2年期定存單，得標加權平均利率首次衝破1.0％大關至1.525％、創標售以來新高紀錄，且較4月標售的0.985％，大幅上揚54個基本點（1個基本點是0.01個百分點），央行因此也第一度進場截標，結果得標金額僅59億元，創歷史新低。

根據根據央行公布的2年期定存單標售結果，吸引989.6億元資金進場搶標，投標倍數1.65倍，低於長期平均約2倍的水準，得標加權平均利衝到1.525％，且已連續14期向上，並高於市場預期，得標比率僅個位數的5.96％，創新低紀錄。

央行業務局局長潘榮耀表示，主要反應市場對升息的預期，即全球多數央行均將跟進聯準會（Fed）加速升息、緊縮，使得投標資金極度保守。加上目前閒置資金較過去二年沒那麼浮濫，以及因應目前報稅季，及接下來第三季台股發放現金股利的需求，預備充份的部位。

央行從2013年8月開始，每月標售100億元2年期定存單，提供銀行過剩資金更多去化的工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，2021年2月調高至600億元，同年4月再調高至800億元，但11月又降回600億元至今。