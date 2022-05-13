電影中的高難度飛行特技，阿湯哥堅持親自上陣來真的。（UIP提供）

阿湯哥堅持不運用電腦動畫拍攝，要把電影玩到極致。（UIP提供）

5月13日是捍衛戰士日。（UIP提供）

湯姆克魯斯（阿湯哥）最新力作《捍衛戰士：獨行俠》迎來爛番茄指數近滿分推薦，影評一致盛讚。5月13日也是捍衛戰士日，阿湯哥曝拍續集2大堅持，一是所有飛行特技必須來真的，把電影拍到極致；二是一定要和製片傑瑞布洛克海默合作，並強調：「沒有他的話，我也不會拍這部電影。」

阿湯哥一直以來都希望能夠親自演出超高難度飛行特技動作，所以在拍攝續集前堅持要親自學會駕駛F／A-18「大黃蜂」戰鬥機。他說：「如果我真的考慮要拍這部續集電影，那片中的所有飛行與空戰戲份就一定要完全來真的，我必須坐在F／A-18戰鬥機的駕駛艙內，親自做出各種超高難度的特技飛行動作。於是我們就得研發出全新的攝影機載具，而且必須運用到風洞和航空工程學，我也會花很長很長的時間完全搞懂該怎麼把這部電影拍到極致。』

許多人問阿湯哥為什麼不能運用電腦動畫拍攝這部電影？他回答：「不行，那樣一來就不是真實的經驗。我必須找到最合適的故事，也需要最頂尖的工作團隊。拍這部電影就像是開槍射出子彈擊中另一顆子彈那麼困難，我並不是來玩的。」

讓影迷等了36年的《捍衛戰士》續集，影評一致盛讚比原版還更好，絕對是今年大銀幕必看的電影，同時也是湯姆克魯斯有史以來最好的電影之一。此外，為了慶祝5月13日捍衛戰士日，特別釋出電影原聲帶最新單曲，由OneRepublic共和世代主唱的《I Ain't Worried》MV熱騰騰登場。

《I Ain't Worried》

派拉蒙電影公司為了讓更多年輕的學生可以搶先欣賞《捍衛戰士：獨行俠》，特別安排於5月23日(星期一)晚上19：30在西門國賓鉅院廳舉辦一場專屬學生限定場，只要你是在學學生，就有機會(1人入選2人同行)搶先看熱血學生限定場。