北韓近日出現兩年多來首例新冠病例，北韓全國進入封控狀態。中國CGTN駐北韓記者說，「我家裡的食物只夠一周左右，據我們所知，平壤沒有多少人接種了疫苗，並且醫療和防疫設施也比較缺乏，我們仍然在等待政府下一步的防疫措施。」

此外，他也提到，「今早我收到中國大使館的電話，敦促我們待在家中，如果遇到任何困難，就立刻打電話給大使館。」

在北京，中國外交部發言人趙立堅周五（13日）表示，中方願同北韓一道，在抗擊疫情過程中相互支持、加強合作。他強調，高度重視在朝中國公民的生命安全和身體健康，將密切關注北韓疫情發展情況，與北韓保持溝通，維護在朝中國公民的生命健康。

北韓官方媒體朝中社報導，自4月底以來，新冠病毒在北韓一直「以爆炸性的速度」傳播，導致6人死亡，18.78萬人被隔離。

官方電視台首次播放北韓領導人金正恩在勞動黨會議上戴口罩的畫面。報導指出，金正恩12日視察國家緊急防疫司令部，檢查國家防疫工作及病毒傳播情況。金正恩指出，病毒以首都圈為中心同時多發地傳播擴散，這說明已建立的防疫體系也有缺陷和漏洞。