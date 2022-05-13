天兵員工，老闆好無奈！1名網友日前要將借來的鐵槌還給老闆，將鐵鎚直接「穿過」老闆家門外的門把內，變相形成鎖死門，事後還傳訊息「老闆，鐵鎚用完了，放你家門口喔」，對方已讀不回，隔天該網友繼續問「老闆你怎麼還沒來，等你開店欸」，有趣內容讓其他網友笑翻。

臉書「爆廢公社公開版」日前有網友分享1張對話截圖，1名網友日前要把借來的鐵槌還給老闆，但他歸還鐵鎚的「位置」卻相當特別，竟是放在住家戶外的門把上，鐵鎚當場穿過2個環形門環，導致屋內的人無法開門，照片曝光笑翻不少網友。

網友要將借來的鐵槌還給老闆，他將鐵鎚直接「穿過」老闆家門外的「門把內」，變相形成鎖死門，事後還傳訊息「老闆，鐵鎚用完了，放你家門口喔」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該名網友放上鐵鎚後還傳訊息說「老闆，鐵鎚用完了，放你家門口喔，明天你再把它拿到工廠」，之後附上「鎖死門把」的照片，隔天他還繼續問「老闆你怎麼還沒來，等你開店欸，今天要去內湖、新店、林口場勘，很多事快點來」，老闆則未讀取訊息。

其他網友紛紛留言「你老闆沒半夜叫你起床開門真是仁慈」、「智商堪憂，替老闆擔心」、「老闆的眼淚默默的掉下來」、「我一定是被弄到才請的這樣的天才」、「真是好員工」、「不是故意的，但是有心的，驚不驚喜？意不意外」、「老闆氣到已讀不回了」、「這時候老闆應該在罵三字經」。