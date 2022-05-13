網路近來謠傳「從快篩陽性確診到太平間」影片，有民眾控訴家人「在奇美醫院急診走廊等待2個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，奇美醫院今天駁斥「指控內容背離事實」，嚴重打擊第一線醫療團隊人員士氣。

奇美醫院指出，所有同仁在這次嚴峻疫情中堅守崗位，齊心抗疫並奮力守護全民健康，無中生有的指控和假訊息，對辛苦付出打拚的防疫同仁實在不公。

針對該起以訛傳訛的謠言，台南市長黃偉哲及台南市警察局長方仰寧，除了澄清該影片不實，呼籲民眾勿轉傳假訊息，以免被裁罰，全案也已由警察局刑警大隊科偵隊追查散播不實謠言者。

奇美醫院指出，5月9日接獲台南市衛生局查證，告知有有媒體透過網路播放該影片，控訴「政府防疫及親人因確診新冠肺炎在奇美急診走廊等待二個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，院方立即依影片中病人死亡通知單登載時間5月4日15點47分查證。

院方表示，死亡個案由119救護車於5月4日15點16分送抵急診，「到院前已心跳停止呈現OHCA」，醫療團隊立即搶救，30分鐘後仍無效身亡，「期間陪同就醫友人聲稱不知病人資料後即不告而別」，經警衛詢問119救護人員報案者電話，輾轉通知家屬到院辦理身後事宜。

奇美醫院指出，該個案並非確診COVID-19，搶救團隊醫師也已在死亡通知單清楚註明，且因病人到院前已OHCA，也向家屬說明，個案死亡證明書需依法報請司法相驗後由法醫開立，故開立司法相驗通報單，院方主動會傳真台南巿政府永康分局勤務指揮中心及乙種診斷書，供家屬向轄區派出所申請司法相驗。

奇美醫院也呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實疫情、防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法！