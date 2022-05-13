「八三夭」13日宣布3度攻蛋！將在8月20、21日於台北小巨蛋舉辦「全球人壽 八三夭〔顛倒世界〕巡迴演唱會」。他們時隔3年重回小巨蛋開唱，主唱阿璞表示，演出整體概念從音樂作品出發，特別斥資上千萬用心打造顛倒舞台，更賣關子說，2天演唱會內容會有些差異，還會結合舞台、視覺營造出沈浸式體驗。

吉他手劉逼開玩笑說，對於開唱之前曾有過各種瘋狂的想像，像是倒吊出場或讓觀眾倒著看，不過考慮到內容的呈現還是先作罷。他們近來除了籌備「顛倒世界」小巨蛋演出內容，同時正重啟「想見你想見你想見你」世界巡迴之旅，他們日前在廣州開唱，將赴重慶、西安、南京等地熱唱，6月底首次登上新加坡室內體育館演出，心情興奮期待。

近年受到疫情影響，他們許久未舉行大型實體演唱會，先前在廣州演出，劉逼、貝斯手霸天一見到大批人群，笑說，「好像在做夢」，鼓手阿電則自虧開唱好不適應，因為以前在演出後台都是先找啤酒，但現在因為很久沒長時間表演，為了怕身體操壞掉，現在一到後台馬上先找痠痛藥膏。

八三夭現在隨著巡迴開跑，開始體驗男子宿舍生活，第一次參與團體生活的阿電，直說，一切都很新鮮，但每當起床準備工作卻發現廁所被霸佔時，心情很崩潰，團長小橘直誇劉逼、霸天是廚神，時常煮美食慰勞團員，像是重溫學生時期生活。八三夭「全球人壽 顛倒世界 巡迴演唱會」門票將在28日中午12點全面啟售，購票可洽全家FamiPort或KKTIX售票網頁。