余文樂與同是天蠍座的傳奇塗鴉大師FUTURA一起慶祝生日。（尚慶創意提供）

余文樂經營潮牌有成，最近也成功開賣自家NFT，最近又推出個人YouTube頻道「Inside Out」，第1季試探余文樂的內心，第2季則是余文樂與友人去美國看世界，在第2季首集中，他跟紐約友人們自揭第一次恐慌症發作，提到日前飛法國時，突然內心覺得很不安，當飛機緩緩起飛，離開跑道的那一刻，坐立難安的他，壓抑不住恐懼，拔掉安全帶就跑去找空姐說要下飛機，「我不行了，我要死了！」空姐表示現在剛起飛，要他趕快回座位，但余文樂恐慌症已發作，直說：「我真的要死了，我真的要死了。」

空姐趕緊呼叫醫生，余文樂吃了藥後症狀才慢慢緩解。但飛紐約時，余文樂恐慌症再度發作，趕緊服用那醫生的藥，過了半小時終於撐過去，但快降落時又再度發作，他心想，已經吃了藥若還是不行，「那我也沒辦法了。」幸虧在開往紐約市區的漆黑路上，看到燈火通明的曼哈頓，余文樂覺得撐過這一段小插曲，百感交集，但終於來到紐約，真的很值得！在經典老餐廳用餐時，同桌友人還秘密請帥氣服務生端出蛋糕，為余文樂唱生日歌慶生，讓余文樂永生難忘。

在這趟紐約之行中，余文樂不僅被慶生，他也偷偷帶著蛋糕去給同是天蠍座的摯友—傳奇塗鴉大師FUTURA慶生，並探訪他位於布魯克林、可以直窺自由女神像的新工作室，暢聊當代藝術的過去、現在與未來，從80年代的紐約與香港說起，一步步帶著大家重回街頭塗鴉的起點，更一窺余文樂對於藝術的品味。FUTURA更暢聊他對香港的喜愛，提到1981年應邀赴香港佈展的工作經驗，讓余文樂笑說自己應該剛出生，「當時我可能還住在醫院裡，幫不上你忙！」最後余文樂獻上一件牛仔外套禮物，FUTURA看了一驚，笑說外套後面繡上的是他的提款卡密碼，大呼：「太有心了！」彼此相擁而笑。