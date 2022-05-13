因應國內疫情需求，中央流行疫情指揮中心宣布，至今年6月30日前，彈性開放民眾自行輸入COVID-19檢驗試劑作為個人防疫使用。響應政策，PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商「Bibian比比昂」表示，即日起提供代購日本Amazon網站之快篩試劑服務，日本熱銷的唾液快篩試劑及鼻咽快篩試劑共9款，皆採日本原裝直送，依政府規定每人僅限海外自購快篩試劑1次，且數量不得超過100劑，因應搶購熱潮，民眾可盡早把握代購機會。

網家表示，6月15日前於Bibian比比昂代購日本快篩試劑之會員，不限結帳金額，可享有國際空運費0元優惠一次（僅限空運訂單，且訂單中不得含有其他商品），使用PChome會員註冊，即送購物金日幣300元，搭配Pi錢包信用卡結帳最高再享4％回饋，期望透過優質便民的代購服務，協助大眾安心度過疫情。

另外，像是跨境電商草莓網上架的AIKANG愛康「新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測快篩試劑」，平均一劑62元、一盒20劑1,239元，價錢皆已含稅，相較目前國內市場價格便宜許多，因此一上架開賣立即引發搶購，網頁平台還一度因爆量有lag現象，目前包含AIKANG愛康等三款品牌都已銷售一空，待廠商緊急補貨。

草莓網表示，為供應民眾需求，草莓網也緊急再上架HECIN和信及SKYPRO兩款新型冠狀病毒抗原快篩試劑，以便民防疫。