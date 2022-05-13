由Meta與TAICCA發起的《Art Reimagined Taiwan 藝術再想像》計畫，與元宇宙「國家隊」 啟雲科技的AR技術團隊合作，將金曲歌后阿爆（阿仍仍）、剪紙藝術家吳耿禎、當代藝術家姚瑞中等不同型態的藝術作品，結合Meta Spark AR平台之AR/VR實境科技，啟雲科技董事長暨執行長丘立全表示，啟雲科技從2017年就成為Meta AR官方技術合作夥伴，很榮幸獲得Meta一直以來的肯定，並能以元宇宙『國家隊』代表的身份，讓台灣的文化與科技實力被世界看到。

啟雲科技已打造超過700個AR品牌濾鏡，這次更善用AR的有機、雙向且共創的特性，讓傳統與創新媒材互相共鳴。

《Art Reimagined Taiwan 藝術再想像》計畫將於5/14-16於華山1914文創園區公開展出，啟雲科技技術總監鍾瑞君指出，「吳耿禎老師的作品是剪紙藝術，我們在AR中強調『紙』的紋理、質感、聲音等物理狀態，讓紙片鯊魚『游』起來。」

鍾瑞君也表示，「另外，排灣族金曲創作歌手阿爆打造虛擬分身，神韻、動作、傳統服飾及音樂的段落都非常講究；姚瑞中老師的作品則延伸成包覆的空間，並藏有許多巧思，使用者可以直接進到畫裡面，化身為畫中人物一起泡溫泉或是打麻將。」

日前亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」正式啟用時，Meta全球產品長Chris Cox即透過影片表示，台灣是亞洲的矽島，擁有眾多活躍且優秀的創作者、藝術家、研究人員及開發者，全球一流的的擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）夥伴，如啟雲科技就過去曾於Meta年度F8開發者大會中分享開發經驗，並參與各項加速器計畫。