推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）周四向員工發布的備忘錄表示，公司將要凍結人事並且縮減其他開銷，反映在全球經濟前景不明和烏克蘭戰爭衝擊數位廣告市場之際，推特尋求撙節成本之道。

此外，亞格拉沃並辭退兩位高層，也凸顯近日這家社交網路內部陷入動盪。

他指出，「自本周開始，我們暫緩多數原擬招募的職位，除了公司的關鍵職缺之外。」但他強調該公司不打算進行全公司的裁員，但擬削減承包商、顧問、差旅、活動、行銷、辦公室、基礎設施等營運開銷。

亞格拉沃指出，營收部門總經理法爾克（Bruce Falck）、消費者部門總經理貝普爾（Kayvon Beykpour）將辭職。

推特發言人指出，產品部門副總裁蘇利文（Jay Sullivan）將接替貝普爾，並暫代法爾克職位。

貝普爾與法爾克皆在推特宣布自己並未自願離職消息，前者提及自己在育嬰假期間被亞格拉沃辭退。他在推文裡指出，「亞格拉沃要我走人，他希望帶領團隊往另一個方向發展。」