烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）13日指控俄國強行帶走超過21萬名烏克蘭兒童，企圖讓他們成為俄國公民，學習俄國總統普丁「告訴所有人的歷史」。
丹尼索娃說：「當我們的孩子被帶走時，他們的國族認同受到破壞，剝奪了我們國家的未來。」
美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）12日表示，美方評估俄軍已將上千名烏人帶往「過濾中心」施以「酷刑」，確認他們對烏國是否仍有效忠之心。他並指出，至少數以萬計烏人被強行帶往俄國或俄方掌控的領土；這項說法符合基輔先前指控，有近120萬烏人遭俄軍擄走或審問拘留。
卡本特向OSCE常設理事會表示：「這樣的殘暴和強迫遷徙，正在我們說話的當下發生，這些行為構成了戰爭罪，我們不能讓這種邪惡存在。」
路透社無法獨立核實這項指控，克里姆林宮亦未立即回應。自俄烏戰爭以來，莫斯科一直否認平民為其目標，並稱俄方是對「想離開烏克蘭」的平民提供人道援助。
根據1949 年增訂的《日內瓦第四公約》，佔領國不得在衝突期間將平民強行帶往其領土，否則視為戰爭罪。
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