今年首波梅雨鋒面來勢洶洶，中央氣象局表示，明（14日）凌晨之後，西半部及東北部地區開始降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率。氣象達人彭啟明指出，明後2天降雨最激烈，主要熱區位在中部地區，下周一（16日）鋒面逐漸移到巴士海峽，雨勢逐步趨緩；另外受東北季風影響，北部地區低溫有機會降到16、17度。

中央氣象局表示，今晚隨著梅雨滯留鋒面逐漸接近，越晚各地降雨機率越高，易有短延時強降雨，尤其明天凌晨之後，滯留鋒面逐漸由北往南移動，西半部及東北部地區降雨較全面且持續，並有局部大雨或豪雨發生機率，東部及東南部地區也有短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，明天受東北季風及降雨影響，各地天氣較濕涼，清晨低溫約22至24度；北台灣白天高溫降至20至22度，越晚越有涼意，中部及東部地區高溫約24、25度，南台灣高溫也略降，約27、28度，各地感受上舒適偏涼，但因下雨體感溫度會再更低一些。

13、14日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

氣象達人彭啟明在個人臉書粉專發文指出，這波梅雨鋒面可能發展成中小尺度對流系統，帶來劇烈旺盛的對流雨，預估明後2天降雨最激烈，主要熱區可能會在中部地區，其次是南部及北部地區，須嚴防劇烈降雨及連續性的雨勢。

彭啟明提到，這波梅雨鋒面將在下周一（16日）逐漸移到巴士海峽，降雨逐步緩和，下周二（17日）雨勢再趨緩，各地轉為多雲到晴的天氣，類似天氣將維持到下周三（18日），下周四（19日）又一波水氣北上，天氣再度不穩定。

溫度方面，彭啟明表示，東北季風預計從周六開始影響到下周一，從北而南開始降溫，北部地區低溫有機會降到16、17度，有顯著涼意，中南部地區低溫也有機會降到17到19度。下周日、一東北季風再加強，須注意溫差變化，預計下周三、四之後溫度才會再回升。