藝術家姚瑞中以《週休八日圖》作品參展，他於現場體驗XR技術。（鄧博仁攝）

文策院與Meta攜手合作打造XR技術，將參觀民眾融入作品中。 圖為藝術家姚瑞中為觀眾導覽情景融入作品中。（鄧博仁攝）

藝術家姚瑞中以《週休八日圖》作品參展，他期許疫情趕快退散，才不至於大家真的週休八日。（鄧博仁攝）

民眾於吳耿禎作品前體驗XR技術。（鄧博仁攝）

民眾於吳耿禎作品前體驗XR技術。（鄧博仁攝）

金曲歌后阿爆ABAO於現場體驗XR技術。（鄧博仁攝）

民眾經過以金曲歌后阿爆ABAO為視覺的參展海報前。（鄧博仁攝）

文策院與Meta攜手合作打造XR技術，將參觀民眾融入作品中。 圖為藝術家姚瑞中為觀眾導覽情景融入作品中。（鄧博仁攝）

參展藝術家姚瑞中（右起）、阿爆ABAO、吳耿禎。（鄧博仁攝）

為迎接全球文化內容結合科技應用的趨勢，協助台灣文化內容產業進入全球市場，文化內容策進院（文策院）與 Meta 攜手成為合作夥伴，針對 XR 各類藝術文化創作、人才培育等進行合作。首波合作帶來「Art Reimagined 藝術再想像」展覽，由吳耿禎、阿爆 ABAO 與姚瑞中 3 位藝術家，以剪紙、音樂及繪畫等不同形式回顧過往記憶，並於13日舉辦開幕記者會。展覽將展出 3 位藝術家以各自回憶為發想的作品，並以 AR （擴增實境）和 VR （虛擬實境）科技與作品零距離互動，開啟全新的觀展感官體驗；展覽於14日正式對外開放，邀請民眾踴躍參觀，體驗藝術家的回憶。 藝術家姚瑞中以《週休八日圖》作品參展，他期許疫情趕快退散，才不至於大家真的週休八日，他也勉勵創作者應走入大自然、融入大自然，才能增扎自己的想像力。另一位藝術家吳耿禎他覺得這次三位受邀參展的藝術家，作品共同特性是有著古老的靈魂，但作品做的又很當代，很生活共性。金曲歌后阿爆ABAO擅長以排灣族的音進創作，這次展出的《Inauljaceng新娘的嫁衣》源於排灣族傳統，家人為新娘著裝時演唱，歌詞讚美新娘純潔的心靈和高尚的精神，同時表達了家人的祝福和告別。 文策院院長李明哲於開幕致詞時表示，元宇宙世界提供自由的創作空間，同時打破時空地域的限制，讓創作者更易實現創作理念，觀眾也能在欣賞藝術作品或娛樂內容的同時，有更深度的感官體驗，歡迎大家假日前來體驗。