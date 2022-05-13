「馬桶魚缸」讓網友怒炸！台東某民宿業者把自家馬桶的水箱改造成「魚缸」，不但魚缸內裝了浮球、止水閥、水管等設備，還養了1隻金魚和造景，照片曝光引發網友怒罵虐待動物，因為每次沖水都會驚嚇金魚，也有可能導致缺氧、溫度劇變死亡，加氯自來水也對金魚有害。

民宿業者把自家馬桶的水箱改造成「魚缸」，不但在魚缸內裝了浮球、止水閥、水管等設備，還養了1隻金魚和造景，照片曝光引發網友怒罵虐待動物。（翻攝自臉書「奇葩裝潢分享中心」）

臉書「奇葩裝潢分享中心」日前分享1張網友投稿的照片，1座馬桶的水箱竟被改裝成大型「魚缸」，該魚缸內還有真實的馬桶設備，像是沖水手把、浮球、止水閥、補水管等等，相當齊全，裏頭甚至還有1隻黑色鯨魚和魚缸造景，網友看到照片後引起討論。

不少網友認為這是在虐待動物，「所以每次沖水魚都要面臨一次窒息…玩窒息play，有問過魚同不同意嗎？」、「換水換的這樣急，金魚死定了，這絕對是虐待動物」、「這個主人會有業障喔」、「就算不是加氯自來水，水沖下去放新的水的時候，溫度過大會導致金魚心臟壓力太大死亡」。

國外確實在10年前曾出現馬桶魚缸的設計，不過該款馬桶是經過精密設計，魚缸是採用雙層隔離，因此沖水時流掉的是水箱的水，可確保魚安然無恙。(翻攝自Taiwan Designer Club)

還有人透露該馬桶的主人位在台中某民宿內，不過屋主已撤換馬桶設計很久；不過國外確實在10年前曾出現馬桶魚缸的設計，不過該款馬桶是經過精密設計，魚缸是採用雙層隔離，因此沖水時流掉的是水箱的水，可確保魚安然無恙。