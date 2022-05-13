《北京日報》13日消息，河北省邢台機場收到中國民航局《關於邢台褡褳機場名稱的復函》，同意邢台機場命名為「邢台褡褳機場」，機場英文譯名為「XINGTAI DALIAN AIRPORT」。2014年，大陸國務院、中央軍委批准邢台褡褳機場軍民合用改擴建工程立項申請。2020年7月，改擴建工程正式開工。機場飛行區指標為4C級，設計目標為到2025年，年旅客吞吐量45萬人次，年郵貨吞吐量1300噸，航班飛機起降量6080架次。力爭提前於今年10月31日前通航。

邢台褡褳機場此前為軍用機場，1993-2001年曾開通民航業務，後因政策原因停飛。近年來，隨著邢台經濟社會快速發展和打造冀南綜合交通樞紐需要，邢台機場恢復民航業務被提上日程。

目前，機場工程建設基本完成，下一步是工程竣工驗收等工作。邢台市交通建設集團有關負責人此前透露，力爭或者提前於2022年10月31日前通航。

目前，京津冀地區已有9個運輸機場（包括北京首都國際機場、北京大興國際機場、天津濱海國際機場、石家莊正定國際機場及張家口、承德、秦皇島、唐山、邯鄲5個支線機場）正在營運，邢台褡褳機場竣工投運後，將成為京津冀第10座運輸機場，對建設京津冀世界級機場群具有重要意義。

2017年，大陸國家發改委、民航局印發《推進京津冀民航協同發展實施意見》，在布局重點任務部分明確提到，加快北京新機場建設，改擴建天津濱海機場、石家莊正定機場。同時，還將新建邢台、滄州、康保、豐寧等支線機場，推進唐山、張家口、邯鄲等機場改擴建。

對比四個提出要建設「世界級機場群」的區域，京津冀發展優勢正在逐漸減弱。

據前瞻產業研究院統計，2018年以來，京津冀機場群、粵港澳大灣區旅客吞吐量占比逐年下降，長三角機場群、成渝機場群占比則逐年上升。2020年，成渝機場群旅客吞吐量更首逾京津冀機場群。

貨郵吞吐量方面，長三角機場群和粵港澳大灣區機場群占較大比重，合計超80％。變化趨勢上，2018年以來，長三角機場群、成渝機場群占比穩步上升，京津冀機場群則呈下降趨勢。

此前，有專家分析支線機場在世界級機場群打造中的作用時就指出，2019年京津冀機場群中，支線機場旅客吞吐量占比僅為1.8％，低於國內支線機場平均占比6.84％，表明支線機場對京津冀世界級機場群的直接貢獻不足。另外，從全球視野來看，京津冀機場群還存在國際旅客比重偏低等差距。

長期來看，這需要京津冀圍繞建設「以首都為核心的世界級城市群」，在航空運輸領域進一步補上短板、錯位發展，共同構建區域協同的航空運輸網路。