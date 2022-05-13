中信兄弟13日作客新莊，面對本季戰績低迷的富邦悍將，先發投手象魔力僅投4.1局就被換下場，也成為本季唯一面對富邦先發不滿5局的投手，兄弟緊急換上廖乙忠，他連續抓下2個出局數，踩住失分危機，目前5局打完兩隊2比2平手。

今天賽前富邦4勝21敗，戰績敬陪末座，翻開今年數據，其他4隊的先發投手面對富邦戰積是18勝2敗，勝率達到9成，且這25場比賽中，先發投手面對富邦都能至少投滿5局，最少的是4月10日統一獅古林睿煬先發5局拿下勝投。此外，加上今天的比賽，26場與富邦的比賽中，對方先發投手演出22場優質先發。

此役兄弟推出洋投象魔力，雖然他只被富邦敲出3支安打，但投出6次保送，包含4次四壞球、2次觸身球，5局沒能投完用球數就已達102球，5局下1出局後他連續保送霸帝士、范國宸，再被申皓瑋敲安追平比分，兄弟單局喊出第2次暫停，換上廖乙忠中繼。