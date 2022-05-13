《盧秀芳辣晚報》

總統蔡英文邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院蘇貞昌院長、國安會顧立雄秘書長、衛福部陳時中部長、疾管署周志浩署長等人在總統府召開防疫諮詢會議，蔡英文在會議中，指示包括持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資等3大防疫原則。前民進黨立委郭正亮直言，指揮中心整個超前準備，完全不及格；蔡英文召開防疫會議，就是為陳時中擦屁股。其中，經濟部立刻公布即日起可以自用進口陸製快篩劑，讓他嚇了一跳。

郭正亮13日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，蔡英文的防疫會議，就是在為陳時中擦屁股。蔡英文在會議中，第三個防疫原則提到「持續增購防疫物資」，經濟部立刻公布，他看到後，真是嚇一跳；即日起可以自用進口大陸製的快篩劑，不用經過經濟部核准，5月11日至6月30日，每人可以進口100劑，可是不能販售。經濟部突然這麼做，就是因為買不到快篩劑或是不夠，而很多快篩劑都是大陸製，經濟部5月13日突然貼出，就是配合蔡英文講的那句話「持續增購防疫物資」。

郭正亮接著表示，蔡英文當然看到鋪天蓋地都沒有快篩劑，如果小黃司機去一般藥房排隊，卻1、2個小時就賣完了，想看看誰還有時間這樣排隊，但若去買比較貴的180元篩劑，又要怎麼做，這就是現實的問題。這也意味著指揮中心整個超前準備，完全不及格。