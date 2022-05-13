一名女網友日前為ATM提款與爸爸爭論，她爸不解有些人一次只提款1、2千元，納悶為何不一次領2萬元比較划算，反而要被扣這麼多次手續費，甚至還直言「是不是傻子？」。文章受到讀者廣大迴響，不少網友看了反而驚呼「這年頭還有人要被扣手續費？」、「資訊嚴重落後」。

這名女網友在Dcard表示，她爸每次領錢都領約2萬元，一個月大概僅領2到3次，無法理解很多人都只領2千元左右，不禁納悶為何不一次性領多一點，才不會被扣太多次手續費。

不過原PO反駁，若領太多反而會太快花完，但很快又被爸爸將一軍， 「你為了不想放在口袋那麼多錢，怕太快就花掉，要省錢，省個屁啊！沒事就被人家扣多少錢去了」，爸爸還強調，這是自我物慾的問題。

貼文曝光後，底下留言反倒十分驚訝，「這年頭還有人領錢要被扣手續費啊」、「活在哪個年代，現在還有人會被收到手續費喔」、「蛤？你的領錢還要手續費喔」、「領錢還要手續費才是傻子」、「你知道現在很多銀行跨提跨轉都有免手續費嗎」、「你提醒我了手續費是什麼」、「什麼年代，領錢還要手續費喔？」、「這年代領錢還會被扣手續費」、「資訊嚴重落後」、。