華語電影唯一橫跨兩岸城市同步展映的第13屆兩岸電影展正式公佈今年影展期程，影展主辦單位「兩岸電影交流委員會」代理主任委員朱延平導演表示，儘管連續兩年兩岸電影人受到疫情影響，無法進行實體交流仍是感到些微遺憾，但台灣電影與大陸電影仍能透過台北、北京兩地的影展放映，讓更多兩岸影迷有所交流，仍是一件十分重要的事。而今年兩岸電影展的主視覺海報也呈現出懷舊風，以傳統手繪形式的大型看板文字取代圖像，期望以懷舊美好電影年代來吸引大家走進戲院，一起看看兩岸電影的新風貌。

主辦單位也同步公佈今年參展的大陸片單，其中由導演張藝謀執導、於和偉、張譯、秦海璐所主演的諜報懸疑電影《懸崖之上》將擔任影展開幕片，該片曾在大陸創下近50億台幣票房，也是張藝謀在大陸票房最高的作品，電影劇情環環相扣，實力演員的加持，將諜報片的爾虞我詐詮釋絲絲入扣，角色形象鮮明，加上張藝謀擅長的唯美畫面，首次在台灣大銀幕放映，是影迷絕對不能錯過選擇。而因陸劇《羋月傳》黃軒，與楊子姍主演的社會寫實片《烏海》，講述一對夫妻因貪婪金錢而產生矛盾衝突的電影，導演周子陽也曾以電影《老獸》入圍金馬獎新導演並獲得了金馬最佳原著劇本獎，《烏海》是他的最新作品，也獲得聖塞巴斯蒂安國際電影節費比西國際影評人獎。黃軒也因為在片中演技爆炸，獲得香港國際電影節新秀電影競賽最佳男演員。

導演高啓盛執導《一江春水》以女性犯罪為題材，女主角李妍錫所飾演的足療店女技師充滿悲劇性的命運，以細膩溫情的視角，觀察著大陸女性的普遍命運，李妍錫以收放自如又壓抑的真實演出，為她拿下了FIRST青年電影展最佳演員的殊榮。而同樣以女性故事為題材，曾獲得金馬最佳女配、又因節目《乘風破浪的姊姊》人氣高漲的萬茜主演《兔子暴力》是一部以校園暴力為主題的電影，新導演申瑜以獨特的女性視角講述了一個動人的女性故事，又以耐人尋味的黑色風格，包裹了一個憂鬱的少女成長故事，細膩敏感的同時又後勁十足，該片也入圍東京國際電影節「東京首映2020單元」以及紐約亞洲電影節「NEXTW新導演單元」。

同是大陸女青年導演的作品，《柳浪聞鶯》由橫跨電視、音樂、電影的導演戴瑋執導，電影講述了江南越劇團裏兩個姑娘與一個畫扇師之間的情感糾葛，全片以傳統越劇文化為最大的看點。因為音樂綜藝節目而在大陸爆紅的音樂劇演員鄭雲龍，這是他的一部電影作品，還為電影瘦身12公斤，備受影圈關注。另外，傳統戲曲也正是今年一個特色，大陸首部4K全景聲粵劇電影《白蛇傳．情》也是備受矚目的參展佳作，故事取材白蛇傳，飾演白蛇和許仙的曾小敏、文汝清更是大陸一級演員，以最新的拍攝技術，演繹傳統戲曲經典，獲得了平遙國際電影展「類型之窗」最受歡迎影片，大陸導演賈樟柯更是親自上台推薦，上映後在年輕影迷間蔚為現象風潮，畫面優美更被譽為每個鏡頭都是一幅美麗的大片。

第13屆兩岸電影展將於將於6月17日至6月22日於誠品電影，北京將於6月9日至6月19日於中國電影資料館小西天藝術影院，展開台灣電影與大陸電影的年度之約，相關活動以及影展售票的日期，主辦單位將擇期公佈，更多詳情請洽「兩岸電影展」Facebook官方粉絲專頁洽詢。