侯佩岑看到「Fendace」系列直呼好像藝術品，大推先入手包款，FENDI FENDACE系列印花半露肩洋裝8萬1000元、Peekaboo Mini13萬8000元、透視網眼Colibri3萬4500元、皮帶3萬1000元。（Fendi提供）

Fendi與Versace 推出的「Fendace」系列，甫於12日上市，侯佩岑、艾怡良、王柏傑便於昨（13）日身穿品牌新裝現身台中主題期間限定店，其中侯佩岑以粉色系半露肩洋裝現身，並透露自Fendace系列秀場發布就十分喜歡，此次看到實體更直呼「好像藝術品，想要全部收起來，因為可能錯過就沒了。」但也同時表示如果要入手會先以包包下手，談到近期即將來臨的520情人節，便俏皮地表示「（自己的）禮物應該會直接在這邊購買。」另他透露老公偏好素色單品，「但是這系列也有全黑設計，說不定可以幫他挑看看。」

王柏傑一反平時低調的私服，以Fendace呈現時尚又休閒的樣貌，FENDI FENDACE系列印花夾克6萬1000元、印花五分褲2萬3500元、印花Flow休閒鞋款3萬9800元、印花長襪6200元。（Fendi提供）

艾怡良近期認真健身展現身材，預計今年夏天要開演唱會，FENDI FENDACE系列印花合身洋裝7萬9000元、印花Baguette10萬9000元、印花First高跟鞋4萬9000元。（Fendi提供）

王柏傑則以黑、金短褲勁裝現身，平時出席活動鮮少以短褲出席的他，笑說有點不習慣、還有點赤裸，並表示自己私服其實多以素色為主，工作上較會嘗試比較亮眼大膽的服裝，透露Fendace系列的服裝適合平時造型感強烈的女友謝欣穎，日前女友出席活動為他挑中全場最高價單品，她不忍笑意的表示「買呀」，不過一聽到好友修杰楷建議謝欣穎刷男友卡，立刻直呼「所以朋友要慎選呀！」;另外近期積極健身的艾怡良，則以合身洋裝展現健身成果，身為鞋控的他，今天嘗試Fendace系列高跟鞋後立馬表示超想入手。

內田雅樂現身台中「Fendace」主題期間限定店。（Fendi提供）

而近期在台發展的內田雅樂（UTA）也為「Fendace」獻上在台首場時尚活動，走過巴黎、米蘭時裝周的他，對於時尚自然是很有一套，他以黑色西裝搭配粉色襯衫現身，其中他大讚把粉紅色和兩品牌金色元素混搭在一起十分好看。「Fendace」系列推出的所有單品，皆由雙方設計師換位思考、重新演繹品牌元素，因此可看到兩品牌標誌性元素融入於各單品中，如Peekaboo和Baguette等FENDI人氣包款、擁有F形鞋跟的First鞋款，皆印上VERSACE奢華、繁複的印花。該系列於12日起兩品牌同步推出，消費者可於全球10間系列限定店看到完整的系列，也可透過品牌官網與少數實體店鋪如台中新光三越、台北101等鑑賞新系列單品。

FENDACE 台中期間主題限定店。（FENDI提供）

FENDI FENDACE膠囊系列 Sunshine Shopper Medium，9萬5000元。（Fendi提供）

FENDI FENDACE膠囊系列 Mini Baguette Spille ，7萬9000元。（Fendi提供）

FENDI FENDACE膠囊系列 綁帶造型Baguette ，10萬9000元。（Fendi提供）

FENDI FENDACE膠囊系列 高跟鞋，7萬7000元。（Fendi提供）