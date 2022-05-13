侯佩岑看到「Fendace」系列直呼好像藝術品，大推先入手包款，FENDI FENDACE系列印花半露肩洋裝8萬1000元、Peekaboo Mini13萬8000元、透視網眼Colibri3萬4500元、皮帶3萬1000元。（Fendi提供）
侯佩岑看到「Fendace」系列直呼好像藝術品，大推先入手包款，FENDI FENDACE系列印花半露肩洋裝8萬1000元、Peekaboo Mini13萬8000元、透視網眼Colibri3萬4500元、皮帶3萬1000元。（Fendi提供）

Fendi與Versace 推出的「Fendace」系列，甫於12日上市，侯佩岑、艾怡良、王柏傑便於昨（13）日身穿品牌新裝現身台中主題期間限定店，其中侯佩岑以粉色系半露肩洋裝現身，並透露自Fendace系列秀場發布就十分喜歡，此次看到實體更直呼「好像藝術品，想要全部收起來，因為可能錯過就沒了。」但也同時表示如果要入手會先以包包下手，談到近期即將來臨的520情人節，便俏皮地表示「（自己的）禮物應該會直接在這邊購買。」另他透露老公偏好素色單品，「但是這系列也有全黑設計，說不定可以幫他挑看看。」

王柏傑一反平時低調的私服，以Fendace呈現時尚又休閒的樣貌，FENDI FENDACE系列印花夾克6萬1000元、印花五分褲2萬3500元、印花Flow休閒鞋款3萬9800元、印花長襪6200元。（Fendi提供）
王柏傑一反平時低調的私服，以Fendace呈現時尚又休閒的樣貌，FENDI FENDACE系列印花夾克6萬1000元、印花五分褲2萬3500元、印花Flow休閒鞋款3萬9800元、印花長襪6200元。（Fendi提供）
艾怡良近期認真健身展現身材，預計今年夏天要開演唱會，FENDI FENDACE系列印花合身洋裝7萬9000元、印花Baguette10萬9000元、印花First高跟鞋4萬9000元。（Fendi提供）
艾怡良近期認真健身展現身材，預計今年夏天要開演唱會，FENDI FENDACE系列印花合身洋裝7萬9000元、印花Baguette10萬9000元、印花First高跟鞋4萬9000元。（Fendi提供）

王柏傑則以黑、金短褲勁裝現身，平時出席活動鮮少以短褲出席的他，笑說有點不習慣、還有點赤裸，並表示自己私服其實多以素色為主，工作上較會嘗試比較亮眼大膽的服裝，透露Fendace系列的服裝適合平時造型感強烈的女友謝欣穎，日前女友出席活動為他挑中全場最高價單品，她不忍笑意的表示「買呀」，不過一聽到好友修杰楷建議謝欣穎刷男友卡，立刻直呼「所以朋友要慎選呀！」;另外近期積極健身的艾怡良，則以合身洋裝展現健身成果，身為鞋控的他，今天嘗試Fendace系列高跟鞋後立馬表示超想入手。

內田雅樂現身台中「Fendace」主題期間限定店。（Fendi提供）
內田雅樂現身台中「Fendace」主題期間限定店。（Fendi提供）

而近期在台發展的內田雅樂（UTA）也為「Fendace」獻上在台首場時尚活動，走過巴黎、米蘭時裝周的他，對於時尚自然是很有一套，他以黑色西裝搭配粉色襯衫現身，其中他大讚把粉紅色和兩品牌金色元素混搭在一起十分好看。「Fendace」系列推出的所有單品，皆由雙方設計師換位思考、重新演繹品牌元素，因此可看到兩品牌標誌性元素融入於各單品中，如Peekaboo和Baguette等FENDI人氣包款、擁有F形鞋跟的First鞋款，皆印上VERSACE奢華、繁複的印花。該系列於12日起兩品牌同步推出，消費者可於全球10間系列限定店看到完整的系列，也可透過品牌官網與少數實體店鋪如台中新光三越、台北101等鑑賞新系列單品。

FENDACE 台中期間主題限定店。（FENDI提供）
FENDACE 台中期間主題限定店。（FENDI提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Sunshine Shopper Medium，9萬5000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Sunshine Shopper Medium，9萬5000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Mini Baguette Spille ，7萬9000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 Mini Baguette Spille ，7萬9000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 綁帶造型Baguette ，10萬9000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 綁帶造型Baguette ，10萬9000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 高跟鞋，7萬7000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 高跟鞋，7萬7000元。（Fendi提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 皮帶，3萬1000元。（FENDI提供）
FENDI FENDACE膠囊系列 皮帶，3萬1000元。（FENDI提供）
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#Fendace #單品 #系列 #現身 #侯佩岑