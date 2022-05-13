升息速度與幅度不確定，資本市場未來不明朗，景氣是否開始衰退亦無法預料，衝擊壽險業績，據壽險公會13日出爐的最新統計，前四月壽險業新契約保費3,413億元，同比衰退6.64％，續期保費5,079億元，減少22.7％，總保費8,491億元，亦衰退近17％，三項保費都衰退，若新契約銷售動能未恢復，壽險總保費恐出現八年新低。

去年因新契約保費前四月成長逾17％，儘管續期保費及總保費都衰退，但前四月總保費就破兆元，但今年前四月總保費則連9千億元都不到，由於保單策略及組成調整，壽險總保費從2019年開始，已連續三年衰退，若此趨勢持續，今年恐是連續第四年衰退，全年壽險總保費恐怕連2.8兆元都不到。

4月資本市場波動，影響投資型保單買氣，單月僅352億元，累計前四月投資型保單新契約保費1,664億元，比去年前四月少賣了394億元之多，衰退幅度近19％，前四月投資型保單銷量以國泰人壽的351億元排名第一，其次是富邦人壽約268億元。

今年因為升息預期，利變壽險買氣回升，前四月銷售近1,340億元，比去年同期增加近281億元，增幅達26.5％，以南山人壽215.8億元、台灣人壽204.5億元、新光人壽187.4億元，排名前三大。

但同時間，利變年金卻因宣告利率不給力，前四月只賣88億元左右，比去年同期少近143億元，衰退幅度近62％，是前四月衰退幅度最大的險種，去年利變年金大賣家如富邦人壽、南山人壽、第一金人壽、中壽等，今年前4月銷量都大減，尤其富壽減少近95億元，減幅近86％最多。

今年前四月另一個新契約保費有成長的險種，是固定利率型的傳統壽險，前四月賣近173億元，比去年同期增加近36億元，增幅26.3％，其中保誠人壽以近63億元，排名此險種銷售王。

另外，因出國人數尚未恢復，旅平險保費等尚在衰退中，因此前四月壽險傷害險保費34億元，同比衰退5.3％；健康險由於沒有前幾年熱賣的失能扶助險，前四月費保費114億元，亦衰退17.7％。