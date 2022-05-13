身為世界重要糧倉之一的烏克蘭，遭入侵者俄羅斯封鎖港口，導致2,000多萬噸穀物無法出口。聯合國糧食署官員警告，全球明年起面臨糧食短缺危機，七大工業國（G7）12日集會討論，要幫烏國突破出口障礙。

聯合國世界糧食計畫署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）周四表示，烏克蘭農民將在未來幾個月採收作物，但這些收成恐怕無法順利供應到進口國家。

他說:「今年糧食短缺不會太嚴重，不過明年勢必會面臨這個問題。」他還提到，俄烏戰爭讓其他威脅全球糧食供給的因子惡化，包括氣候變遷、全球供應鏈混亂。

畢斯利指出:「烏克蘭穀倉現在滿了，同時間全球有4,400萬人瀕臨餓死。我們必須打開港口，讓糧食自由進出烏克蘭。」

世糧署署長畢斯利也提過，烏克蘭港口必須在收成季之前重啟，烏國是全球主要糧食供應者，產量多到沒辦法靠陸路運送。

G7高級外交官周四在德國北部舉行三天會議，聚焦俄烏戰爭及其對全球各層面的影響，尤其是糧食和能源價格。

東道主德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指出，俄烏衝突已成為「全球危機」，因為主要作物卡在農業出口大國烏克蘭。

她表示，「2,500萬噸穀物目前塞在烏克蘭港口，特別是敖德薩（Odesa）。這些穀物是全世界數百萬人的糧食，非洲和中東國家尤其迫切需要。」

她補充提到，「這就是我們討論如何讓被俄國封鎖的穀物解封，然後輸出到全世界的原因。」2020年烏克蘭是全球第5大小麥出口國，埃及、印尼、巴基斯坦、孟加拉、黎巴嫩等中低收入國家，是主要輸出目的地。

美國農業部發布的5月《世界農產品供需預測報告》（WASDE），預測烏國2022/23產季的小麥產量2,150萬噸，比2021/22產季少了1,150萬噸。