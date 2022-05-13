愛彼表（Audemars Piguet）深耕音樂領域，全力贊助音樂家與音樂活動，今年邀請知名音樂家兼製作人Mark Ronson加入品牌大使之列，並於最近釋出他與節奏藍調新銳歌手Lucky Daye攜手創作的影片《Syncing Sounds》，即起兩人為愛彼表創作的新曲正式問市。

《Syncing Sounds》系列影片共有3集，讓觀眾親臨紐約錄音室的現場，了解拿下7座葛萊美獎的音樂家Mark Ronson與Lucky Daye

愛彼表贊助節奏藍調新銳歌手Lucky Daye，發表新曲免費讓大眾聆聽。（Audemars Piguet提供）

創作的過程，兩人以時間為主題進行腦力激盪，透過彼此的對話和靈光乍現的靈感，美妙的音樂就這樣自然流洩而出，七座葛萊美獎得主的創作歷程。

這首「令人耳目一新的好歌」、「可以讓時光倒流的美妙歌曲」的新曲，即起在YOUTUBE、Spotify等平台免費播出。