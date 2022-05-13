愛情神劇《正常人》製作團隊打造的全新影集《聊天紀錄》（Conversations with Friends）最新釋出的中文預告中，4位角色曖昧的眼神交換以及充滿暗示性的台詞，展現了這3女1男之間參雜著友情、愛情及婚姻的複雜關係。喬歐文（Joe Alwyn）飾演的已婚男演員尼克，情不自禁被艾莉森奧立佛（Alison Oliver）飾演的女大生法蘭希斯吸引，2人展開了秘密的戀情，他卻又維持著與妻子看似和平的婚姻關係。

對於劇中討論開放式關係的可能，喬歐文分享了自己的看法，也難得透露保密到家的感情現況，他說：「這個故事最有趣的地方，就是探討在兩人關係的框架之外，幸福、愛、慾望及親密關係的可能。我認為每個人都可以去做讓自己開心的事，不過很顯然地，我是很滿足於兩人關係的人，開放關係感覺太累人了。」

喬歐文戲外則與流行天后泰勒絲（Taylor Swift），近期宣傳時，被問到自己的感情狀態。在片中與喬歐文有大量親密對手戲的甜美新人艾莉森奧立佛就透露，拍攝親密戲的時候，泰勒絲都會來到現場探班，而她自己一直都是泰勒絲的忠實歌迷，沒想到第一次跟偶像見面竟是這樣的尷尬狀態，她說：「不過她完全理解這只是工作的一部分，所以沒有任何疙瘩。」而喬歐文也表示：「她看過小說也非常喜歡，所以內容她都知情，她非常支持也很期待影集的播出。」

《聊天紀錄》將於16日在CATCHPLAY＋影音平台獨家上架一、二集，而CATCHPLAY＋影音平台也將於即日起至6 月 5 日推出《正常人》首三集限時免費看活動，讓觀眾在觀賞新劇《聊天紀錄》前，重溫莎莉魯尼作品中獨特的愛情樣貌。