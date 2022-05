現歐美解封各式時尚活動復甦,但歷經過去封城、僅能舉辦線上時裝周的種種事情,讓許多時尚品牌也找尋更多、更吸睛的行銷方式,例如精品品牌BOSS近期邀請TikTok暴紅的「面癱哥」卡比萊姆(Khaby Lame)擔任代言人、Telfar則透過有趣的影片發布新色、新包販售資訊、Alexander Wang 近期則邀請淘寶上知名模特梁曉晴宣傳新包等方式,吸引粉絲目光,創造巨大的流量、話題。

現年22歲的「面癱哥」卡比萊姆(Khaby Lame)在抖音擁有超過1億粉絲追蹤,累積按讚數超過15億,也因此被近期追求年輕化、全球化的BOSS相中成為品牌代言人,過去他為BOSS獻上走秀初體驗,該影片在短短幾天內突破40億觀看次數,成功為品牌帶來流量,而品牌今年2月春夏系列的「#BeYourOwnBoss」帽踢,也透過IG邀請多位名人,包括雷神克里斯漢斯沃、日本女星渡邊直美、韓星李敏鎬、紐約網路紅人舉牌哥Dude with Sign-Seth Phillips、虛擬網紅Nobody Sausage以及卡比萊姆等人,於IG洗版推廣,一度導致全球缺貨。

Alexander Wang邀請淘寶模特梁曉晴,拍攝宣傳短片評價兩極,但創造巨大流量。(摘自梁曉晴微博)

Alexander Wang Hobo 包,美金855元,約台幣2萬5508元。(摘自Alexander Wang 官網

Alexander Wang 近期發佈於品牌官方發布三則影片,影片中彷彿是機器人般不斷擺姿勢的模特,是在淘寶上以「大媽衫」模特多年的梁曉晴,為幫客戶省時省錢練就在短時間內百多個pose的功力,此次品牌為宣傳新hobo包,邀請她擔任時裝模特,平均每則貼文皆有近40萬觀看次數,成功賺取流量,但此舉獲得褒貶不一的評價,不少粉絲認為此舉自降格調,紛紛留下「你是在開玩笑嗎?」、「我還以為看到假的Alexander Wang 」等,但也有不少人認為此舉很有創意,為品牌創造聲量及關注,是一次成功的行銷模式。

Telfar宣傳Circle Bag出新色,特別請歌手為它量身打造主題曲。(摘自Telfar IG)

曾透過一只「Shopping Bag」於2020爆紅的Telfar,創下7分鐘售罄、一包難求的狀況,導致有抬高價格轉賣的風氣,最高甚至可以10倍價格二手交易,品牌方為遏止此行為,安排Bag Security Program,開放24小時預購,並在官方網站、IG等宣傳新包、新色等資訊。品牌過去便喜愛運用幽默風趣的手法宣傳,近期為宣傳「Circle Bag」出新色,邀請歌手SHUGGA為它打造一首迷因歌曲,洗腦的旋律、過度Auto-tune的歌聲,簡單地唱出品名、價格、特色等,讓粉絲在貼文底下直呼「這首歌在我腦裡出不去了!」第四波Bag Security Program更以偽電影預告的方式,巧妙地置入販售時間、企劃等資訊,還跟上時事偷偷置入威爾史密斯名句「KEEP MY WIFE’S NAME OUT OF YOUR F*KING MOUTH」,讓粉絲大讚「你們的行銷根本是菁英級的」。