現歐美解封各式時尚活動復甦，但歷經過去封城、僅能舉辦線上時裝周的種種事情，讓許多時尚品牌也找尋更多、更吸睛的行銷方式，例如精品品牌BOSS近期邀請TikTok暴紅的「面癱哥」卡比萊姆（Khaby Lame）擔任代言人、Telfar則透過有趣的影片發布新色、新包販售資訊、Alexander Wang 近期則邀請淘寶上知名模特梁曉晴宣傳新包等方式，吸引粉絲目光，創造巨大的流量、話題。

BOSS彈性棉夾克外套，1萬8300元。（BOSS提供）

BOSS 深藍彈性西裝外套，1萬8200元。（BOSS提供）

BOSS亮藍色彈性棉T恤 ，4800元。（BOSS提供）

現年22歲的「面癱哥」卡比萊姆（Khaby Lame）在抖音擁有超過1億粉絲追蹤，累積按讚數超過15億，也因此被近期追求年輕化、全球化的BOSS相中成為品牌代言人，過去他為BOSS獻上走秀初體驗，該影片在短短幾天內突破40億觀看次數，成功為品牌帶來流量，而品牌今年2月春夏系列的「#BeYourOwnBoss」帽踢，也透過IG邀請多位名人，包括雷神克里斯漢斯沃、日本女星渡邊直美、韓星李敏鎬、紐約網路紅人舉牌哥Dude with Sign-Seth Phillips、虛擬網紅Nobody Sausage以及卡比萊姆等人，於IG洗版推廣，一度導致全球缺貨。

Alexander Wang邀請淘寶模特梁曉晴，拍攝宣傳短片評價兩極，但創造巨大流量。（摘自梁曉晴微博）

Alexander Wang Hobo 包，美金855元，約台幣2萬5508元。（摘自Alexander Wang 官網

Alexander Wang 近期發佈於品牌官方發布三則影片，影片中彷彿是機器人般不斷擺姿勢的模特，是在淘寶上以「大媽衫」模特多年的梁曉晴，為幫客戶省時省錢練就在短時間內百多個pose的功力，此次品牌為宣傳新hobo包，邀請她擔任時裝模特，平均每則貼文皆有近40萬觀看次數，成功賺取流量，但此舉獲得褒貶不一的評價，不少粉絲認為此舉自降格調，紛紛留下「你是在開玩笑嗎？」、「我還以為看到假的Alexander Wang 」等，但也有不少人認為此舉很有創意，為品牌創造聲量及關注，是一次成功的行銷模式。

Telfar宣傳Circle Bag出新色，特別請歌手為它量身打造主題曲。（摘自Telfar IG）

曾透過一只「Shopping Bag」於2020爆紅的Telfar，創下7分鐘售罄、一包難求的狀況，導致有抬高價格轉賣的風氣，最高甚至可以10倍價格二手交易，品牌方為遏止此行為，安排Bag Security Program，開放24小時預購，並在官方網站、IG等宣傳新包、新色等資訊。品牌過去便喜愛運用幽默風趣的手法宣傳，近期為宣傳「Circle Bag」出新色，邀請歌手SHUGGA為它打造一首迷因歌曲，洗腦的旋律、過度Auto-tune的歌聲，簡單地唱出品名、價格、特色等，讓粉絲在貼文底下直呼「這首歌在我腦裡出不去了！」第四波Bag Security Program更以偽電影預告的方式，巧妙地置入販售時間、企劃等資訊，還跟上時事偷偷置入威爾史密斯名句「KEEP MY WIFE’S NAME OUT OF YOUR F*KING MOUTH」，讓粉絲大讚「你們的行銷根本是菁英級的」。