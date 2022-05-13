澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）13日透露，京廣高鐵建設安全標準示範線取得重大成果，京武段拉通試驗圓滿成功，6月20日起，北京至武漢間將率先常態化，按時速350公里高標營運。屆時，同步增加開行大站直達高品質標竿列車和智慧復興號動車組，推出靜音車廂、新型票制等新服務，實施靈活折扣、有升有降、優質優價的市場化票價機制，北京至武漢間最短運行時間，壓縮至3小時48分。

國鐵集團總工程師葉陽升介紹，實施安全標準示範線建設、推動高鐵常態化按時速350公里高標營運，是一個複雜系統工程，需要綜合考量技術條件、市場需求、營運成本、環境整治等各種因素。

京廣高鐵按時速300至350公里標準建設，目前常態化按時速310公里達標營運，2012年12月26日全線貫通以來，積累了系統完善的安全營運管理經驗，已累計運送旅客16億人次，受到沿線群眾青睞。

國鐵集團在對京廣高鐵基礎設施進行全面檢測核對總和評估的基礎上，充分借鑒近年來京滬、成渝等高鐵實施安全標準示範線建設的成功經驗，實施安全標準示範線建設工程以來，京廣高鐵京武段率先達到示範線標準，為北京至武漢間常態化按設計的高限標準時速350公里高標營運創造了條件。

同時，對開通營運時間較長、隧道占比較高、受外部環境影響較大、線路病害較多的武漢至廣州段進行全面整治，為早日達到示範線標準奠定基礎。

該負責人說明，國鐵集團對京廣高鐵京武段集中組織了線路、橋梁、隧道、牽引供電、通信訊號等設備設施及視訊監控、災害監測等系統升級改造和補強工程。京廣高鐵京武段實現常態化按時速350公里高標營運後，北京西至石家莊、鄭州東、武漢最快旅行時間將分別壓縮至1小時1分、2小時11分、3小時48分。

同時，北京西至長沙南、廣州南、西安北、南昌西、成都東、貴陽北等跨線運行列車最快旅行時間也將分別壓縮至5小時16分、7小時38分、4小時11分、6小時08分、7小時31分、8小時20分。

6月20日起，京廣高鐵京武段增加開行大站直達高品質標竿列車和智慧復興號動車組，推出靜音車廂、商務座提質服務和計次票、定期票等新服務舉措，根據市場需求，區分季節、時段、席別、區段等，以優化調整後的公布票價為上限，構建多檔次、有升有降的執行票價體系，最低折扣6.58折、票價410元，旅客出行將有更多選擇。

該負責人表示，京廣高鐵是「八縱八橫」高鐵網縱向主通道之一，線路全長2298公里，縱貫北京、河北、河南、湖北、湖南、廣東6省市。京廣高鐵京武段貫穿京津冀協同發展核心區域、中原城市群、長江中游城市群，幹線地位十分重要，該區段率先實現常態化按時速350公里高標營運，將進一步壓縮各區域間時空距離。