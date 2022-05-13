國道3號5車連撞 1男噴飛至南下車道頭部變形慘死 21:282022/05/13 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北上292k處今天晚上8點左右發生一起重大車禍，據了解，現場5台車追撞，共1死1傷，死者噴飛到南下車道，目前南下車道也發生5車事故封閉中。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上292k處今天晚上8點左右發生一起重大車禍，據了解，現場5台車追撞，共1死1傷，死者噴飛到南下車道，目前南下車道也發生5車事故封閉中。（翻攝自記者爆料網） 國道3號北上292k處今天晚上8點左右發生一起重大車禍，據了解，現場5台車追撞，共1死1傷，死者噴飛到南下車道，目前南下車道也發生5車事故封閉中，詳細事故原因警方正在調查中。 國道3號5車連撞 1男噴飛至南下車道頭部變形慘死 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義縣消防局今天晚上8點7分獲報國道3號北上292k處發生車禍，抵達現場有一名30多歲男子輕傷，1名男性頭部變形明顯死亡，身分待確認，死者噴飛至南下車道，造成南下車道5台車追撞，目前南下車道封閉中。 台76線員林匝道3車連環撞 轎車撞成廢鐵駕駛重傷命危 國道1泰山段廂型車疑閃車撞護欄 後座妻子噴飛慘死 #南下車道 #國道3號 #台車 #追撞 #噴飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道1南下楠梓段轎車大貨車追撞 一度塞超過6公里 13:272022/05/13 社會 南部大雨發威！國1南下麻豆段連2起車禍 8車連環撞 08:452022/05/11 社會 載5萬劑快篩貨車追撞工程車2死3傷 車身擠爛變形畫面曝 17:562022/05/06 社會 台南台84線接台61線匝道意外 貨櫃車側翻橫躺路中 14:152022/05/12 社會 國道3號快篩劑貨車司機滑手機 釀2死3傷慘劇 16:022022/05/07 社會 疑強降雨釀打滑 國1南下三義段10分鐘內2起車禍 僅距數百公尺 13:282022/05/11 社會 北市男酒駕出車禍 機車噴飛波及路邊警車遭逮 16:012022/05/06 社會 婦駕休旅車保齡球式追撞13車 7傷1命危高中女斷腿 10:262022/05/12 社會 移工騎電動車誤闖國3 疑心急棄車穿越車道遭撞身亡 21:592022/05/08 社會 趕送「5萬劑快篩」國道失控撞死2人 貨車認了：低頭回簡訊肇禍 11:342022/05/07 社會 台中YouBike站點破千 議員要求增闢自行車道 04:102022/05/07 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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