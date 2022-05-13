國道3號北上292k處今天晚上8點左右發生一起重大車禍，據了解，現場5台車追撞，共1死1傷，死者噴飛到南下車道，目前南下車道也發生5車事故封閉中。（翻攝自記者爆料網）
國道3號北上292k處今天晚上8點左右發生一起重大車禍，據了解，現場5台車追撞，共1死1傷，死者噴飛到南下車道，目前南下車道也發生5車事故封閉中。（翻攝自記者爆料網）

國道3號北上292k處今天晚上8點左右發生一起重大車禍，據了解，現場5台車追撞，共1死1傷，死者噴飛到南下車道，目前南下車道也發生5車事故封閉中，詳細事故原因警方正在調查中。

國道3號5車連撞 1男噴飛至南下車道頭部變形慘死

嘉義縣消防局今天晚上8點7分獲報國道3號北上292k處發生車禍，抵達現場有一名30多歲男子輕傷，1名男性頭部變形明顯死亡，身分待確認，死者噴飛至南下車道，造成南下車道5台車追撞，目前南下車道封閉中。

台76線員林匝道3車連環撞 轎車撞成廢鐵駕駛重傷命危
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