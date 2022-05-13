專屬「炮房」還是旅館開房？1名女網友說她與男友都住家裡，每周幾乎會到摩鐵開房間2次，1個月下來花費不少，問說若租個便宜小套房當炮房會比較省嗎？不少網友建議可用摩鐵包月方案，省去打掃、保養租屋，也有人認為若套房好整理又便宜的話，不妨可以試試租屋。

該女網友在Dcard上發文表示，她與男友都住在家哩，平時約會都會到摩鐵開房間，有時休息、有時過夜，平均1周會去1至2次，1個月下來花費不少，因此她想說是否直接租1間便宜套房，不用在台北市，租金壓在萬元以內，偶爾和男友去睡就好，發文詢問其他網友意見。

1名女網友說她與男友都住家裡，每周幾乎會到摩鐵開房間2次，1個月下來花費不少，問說若租個便宜小套房當炮房會比較省嗎？（翻攝自Dcard）

有網友建議買「摩鐵包月、包週方案」，不但可換房型，還有專人打掃；也有人說若是簡單小套房，好整理的話其實可以考慮租屋，「我朋友是找朋友一起合買小套房，然稍微整理一下當固定砲房」，不過多數網友仍認為房間若不常使用較難保養，「租套房還要自己丟垃圾、洗床單、付電費、租便宜的隔音又很差」。

不過還有網友在PO文留下令人噴飯的留言「我們也想過這個問題，但每次戰爭結束後看到到滿床的水，我們就放棄了要租房的念頭了」，最後也有老司機幫忙做結論，「價格派、經濟艙、省錢一族，請租房；重儀式感、CP值、懶人族，請開房」。