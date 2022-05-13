「Adidas X Gucci」系列正式釋出Lookbook，演繹復古潮流運動美學。（Gucci提供）

於今年2月於《EXQUISITE GUCCI》大秀上，Gucci首度曝光與Adidas合作的聯名系列，引起不少關注，近期「Adidas X Gucci」系列正式釋出Lookbook，釋出許多袖款上沒看到的眾多聯名商品，內容運動服、帽款、絲巾鞋款，其中也包含重新演繹的Gucci 經典包款如1955斜背包、馬銜扣的托特包、行李包、相機包等，品項豐富、售價範圍也很廣，約在6900至12萬1300元之間，最便宜的單品為襪子、最貴則是旅行包。

Gucci 經典包款也融合Gucci、Adidas 品牌元素換上新裝。（Gucci提供）

看似不相關的Gucci、Aididas其實有共圖元素「三條紋」，經過重新演繹的三條紋成為貫穿該系列的主軸，以以運動褲為例，一條褲管上是adidas的白色「三條紋」，另一條則是古馳經典的綠紅綠織帶，另，近期注重永續議題的兩品牌，在本系列中也運用回收材料製成的聚酯纖維、棉、人造絲等綠色環保面料製作了多款單品。該系列將於６月7日正式發售，台灣消費者可在台北101 Gucci店中店、台中新光三越Gucci店中店、以及adidas.com台灣官方購物網站等通路購買。

adidas x Gucci 多色印花漁夫帽, 1萬8800元。（Gucci提供）

adidas x Gucci 紅色手拿肩背包, 3萬9100元。（Gucci提供）

adidas x Gucci GG緹花球鞋, 2萬8400元。（Gucci提供）