本土疫情延燒，與病毒共存的當下，台灣清冠一號也備受矚目，衛福部中醫藥研究所也公布最新治療指引，針對療程做了不少改變，包括10天一療程縮至5天，前3天服用需用足標準劑量，同時列出建議優先使用的3個族群，包括12歲以下兒童、65歲以上長者以及具有共病、未施打滿兩劑疫苗者。

衛福部中醫藥研究所發函修正臨床治療指引，指出清冠一號乃針對病程較長、毒性較強的病毒株所研製，原定一療程為10天，但考慮到Omicron病程短、傳播極快，複製能力強等特性，因此所短為5天，前3天劑量務必用足，否則療效不足恐讓病程惡化。

指引指出，療程5天結束後，若患者仍為陽性、且症狀明顯，可再追加一個週期療程，若已無明顯症狀，則可改用健保科學中藥調理，並因應每位病患不同體質，使用科學中藥輔助治療。建議優先對象為12歲以下兒童、65歲以上長者以及具有共病、未施打滿兩劑疫苗者。

根據《ET新聞雲》報導，中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗強調，新的指引能增加治療效率，雖然清冠一號仍有缺貨情況，但已開始緩解，雖然強烈建議三族群優先使用，但不至於影響到一般民眾，公告收到後即開始適用。