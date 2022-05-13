桃園北區客家會館中，有杜潘芳格文學紀念常設展。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府客家事務局將於6月11日在北區客家會館音樂廳舉辦首屆「桃園客家詩朗讀競賽」，將以客家女詩人杜潘芳格的名句「共下來做點光个人」為號召，即日起開放報名至6月1日截止，以學校為單位，線上和紙本報名並行，鼓勵青少年踴躍參加，前三名與佳作還可納入桃園區高中免試入學超額比序的才藝表現積分。

杜潘芳格為台灣文學史上率先進行客語詩創作的詩人，生前曾獲台灣新文學貢獻獎及客家貢獻獎等，在文學史中占有重要地位。客家局說明，這次比賽邀集學者以杜潘芳格的作品「平安戲」、「紙人」與「背面的星星」等12首代表作指定為競賽題目。

客家局表示，其中6首指定詩作（短篇）是由參賽者在比賽當天抽出，另外6首自選詩作（長篇）則由參賽者自行選擇準備。評審將以語音發音及聲調、聲情語調和語氣、儀容台風態度和表情等項目進行評分。

客家局邀請桃園全國小高年級和國中學生踴躍參加，提升年輕世代對客家的認同感，並強化客語作為通行語的深度和廣度。

首屆桃園客家詩朗讀競賽從即日起至6月1日開放報名，以學校為單位，採紙本和線上雙軌報名，前三名和佳作得主除了可以獲得獎狀和禮券外，還可納入桃園區高中免試入學超額比序的才藝表現積分。