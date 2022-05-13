對於經濟部開放中國大陸製快篩試劑輸入，前民進黨立委郭正亮認為，這意味著指揮中心超前準備完全不及格，被41位死亡病例嚇到，因為繼續讓陳時中不知道在幹嘛，整個政權都被拖垮！

經濟部官網公告，因應疫情發展，疫情指揮中心於111年5月11日宣布放寬個人自用新冠病毒檢驗試劑便捷通關措施，經濟部配合公告自111年5月11日起至6月30日止，輸入中國大陸製快篩試劑，每人限1次，不超過100劑，免向經濟部申請專案核准，亦免向本部國際貿易局申請輸入許可證，進口人可直接向海關報關輸入，但輸入後不得販售。

經濟部表示，進口人並應於進口報單填列專用證號代碼FT999999999989。至於已經進口而目前由海關暫扣的試劑，可以依照今天發布的公告事項辦理。

經濟部亦澄清說明，今天有網傳消息稱，進口中國大陸製快篩試劑限制仍為每人每次25劑，此為錯誤訊息。正確應為每人限1次，不超過100劑，可直接進口，期間是111年5月11日起至111年6月30日止。

前民進黨立委郭正亮13日在中天電視《盧秀芳辣晚報》表示，為何要公布這個？經濟部怎突然之間「親中」？就是買不到或是不夠嘛！就是蔡英文說要持續增購防疫物資！這意味著指揮中心超前準備完全不及格。盧秀芳認為，這是民進黨的紅線也解開了、總統不得不出手了？郭正亮強調，這是被今天41位死亡病例嚇到，因為繼續讓陳時中不知道在幹嘛，整個政權都會被拖垮！