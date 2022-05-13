2019年南韓搶先全球推出5G網路，但三年過去5G用戶量不到4G用戶量的一半，令其他國家電信業重新審視5G網路需求。

目前南韓人口約有45％是5G用戶，但這些用戶使用的5G網路速度只有4G網路的5倍，而非當初號稱速度20倍的5G高速網路，原因是過去三年來5G網路需求始終沒到大到驅使電信公司擴大投資。

現代汽車證券公司分析師Kim Hyun-yong表示：「當一般家庭開始使用家用機器人時，電信公司才會擴大投資基礎建設，估計要到2025年5G高速網路才會開始普及。」