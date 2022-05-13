5月美國聯準會一口氣調升利率2碼，國際美元因利率調升預期逐步走揚，而美國股市近期呈現震盪走勢，為積極反映國際金融市場動態，提供最優惠的美元高利定存投資選擇，迎接升息浪潮，合庫推出「五利全開」美元高利定存優惠專案，年利率最高可達2.20％。

在國際政經情勢變化劇烈的環境下，美元因升息預期提供強勁支撐力道，因應客戶將閒置資金布局強勢貨幣需求，合庫再次推出期別選擇更多、利率更高、活動期間更長的「五利全開」美元高利定存優惠專案，活動期間自111年5月16日至6月10日，若是透過網路銀行、行動網銀APP等交易方式，單筆只要達3,000美元起，即可享有三個月期年利率1.00％，六個月期年利率1.70％，一年期年利率2.00％的美元優惠利率；另外，如臨櫃以新台幣結購美元方式，單筆最低10,000美元起，更享有三個月期年利率1.20％，六個月期年利率1.80％，一年期年利率2.20％的超優惠利率。

不管是線上或臨櫃方式，都沒有金額上限，也不需搭配任何理財產品，提供客戶選擇最多、利率最優惠的美元高利定存專案，歡迎舊朋友、新朋友一起來參加，活動期間結束或額滿即提前截止。合庫也提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握鎖定匯率布局美元並搶進高利定存活動，達到匯率、利率雙贏局面。