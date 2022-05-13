Berluti與BWT Alpine F1 合作系列套組。（ Berluti提供）

Berluti 日前宣佈與 BWT Alpine F1 車隊建立合作關係，並為車隊車手們打造符合特定場合的造型，包括正式西服套裝、休閒牛仔褲、刺繡襯衫和羊絨外套等，並搭配配飾與鞋履，例如新款Eden 系帶鞋、經典的Playtime休閒鞋與Alessandro 系帶正裝鞋，其Patina染色靈感源自Alpine車隊的標誌性藍色;另品牌也以車隊代表色訂制出一隻Venezia 皮箱，用於存放車隊的方向盤。這個獨具巧思的作品不僅是Berluti 的首創，亦是一級方程式賽車史上的一次創舉。

Berluti與BWT Alpine F1 合作系列套組。（ Berluti提供）

Alpine F1 Team – Berluti Cocktail Event – Atmosphere.Miami Grand Prix, Thursday 5th May 2022. Miami International Autodrome, Miami, Florida, USA.

該跨界合作將於5 月 8 日邁阿密大獎賽(Miami Grand Prix)期間首次曝光，並於5 月 29 日摩納哥大獎賽(Monaco Grand Prix)上延續並貫穿全年。大賽期間，Berluti 顧客將有機會在當地的 Berluti 精品店與 BWT Alpine F1 車隊見面，少數顧客還將獲得進入賽車場地與後臺的獨家體驗。